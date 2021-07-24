Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

До рекордно низких 50% опустился рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена, сообщает zakon.kz.

К таким выводам пришли исследователи социологической службы.

Опрос проводился с 6 по 21 июля среди 1007 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах США и Вашингтоне.

В итоге 45% американцев не одобряют деятельность главы Белого дома, еще 5% опрошенных не сформировали мнение по данному вопросу.

Соответственно, работу Байдена на посту президента США поддерживают только 50% респондентов, что на 6 пунктов ниже по сравнению с июньскими показателями, - отмечается в публикации Известий.

Кроме того, стало известно, что в настоящее время деятельность американского лидера находит положительный отклик у 90% демократов, 12% республиканцев и 48% независимых голосующих.

При этом его рейтинги среди демократов и независимых на сегодняшний день являются также самыми низкими показателями среди этих групп, - добавили аналитики.

Джозеф Робинетт Байден-младший - действующий президент США с 20 января 2021 года. Безуспешно выдвигал свою кандидатуру в президенты в ходе праймериз от Демократической партии в 1988 и 2008 годах.