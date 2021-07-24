Теннисист Бублик уступил россиянину в Токио

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в первом круге Олимпийского турнира в Токио, сообщает zakon.kz.

По данным Olympic.kz, первым соперником казахстанца стал представитель России Даниил Медведев, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 в пользу Медведева.

Сегодня Александру предстоит второй матч в парном разряде. В дуэте с Александром Голубевым казахстанцы выступят против дуэта из Франции Жереми Шарди/ Гаэль Монфис.

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