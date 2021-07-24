Зеленский ввел санкции против самой богатой женщины России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против магазина онлайн-торговли Wildberries и ее владелицы - самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Соответствующий указ опубликован на сайте лидера Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому вводятся экономические санкции против ряда компаний.

Так, в списке оказались: Wildberries (украинское, российское, польское, армянское, белорусское, киргизское, казахстанское подразделения),

некоммерческая организация "Центр официального представительства Донецкой Народной Республики во Франции",

некоммерческая организация "Ассоциация представительство Донецкой Народной Республики во Франции",

некоммерческая организация "Ассоциация Франция - Крым".

Всего санкции коснулись юрлиц России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Польши и самой Украины. Ограничения включают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и другие меры.

Ограничения ввели против владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа. Бакальчук - самая богатая женщина России. Ее состояние оценивается в 13,1 миллиарда долларов.