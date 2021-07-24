Мы изучали соперника - боксер Серик Темиржанов о победе

24 июля 2021, 14:26
Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов

Казахстанский боксер Серик Темиржанов поделился эмоциями после победы в первом круге олимпийского турнира, сообщает zakon.kz.

Спортсмен заявил, что будет готовиться к следующим боям.

Спасибо, мы изучали соперника, знали, что он получил третье место на лицензионном турнире. Конечно, из-за того, что это первый бой и большая ответственность, было непросто, но я рад, что выиграл, - сказал он в интервью Olympic.kz.

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