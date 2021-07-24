Еще в одной области РК усилили карантин из-за "дельта-штамма"

Главный государственный санитарный врач ВКО Турдиев подписал постановление об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Меры были приняты в целях предупреждения завоза и распространения индийского "дельта-штамма" коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Восточно-Казахстанской области.

Акимам городов и районов, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности: обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Восточно-Казахстанской области, предусмотренные для "красной" зоны, согласно приложению 1 к настоящему постановлению" - говорится в тексте постановления.

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