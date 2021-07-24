Инвалида-колясочника сбили в Актау

24 июля 2021, 14:52
Фото: 24kz

Ночью 23 июля в городе Актау произошло ДТП, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

Пострадавшего инвалида в коляске доставили в Мангистаускую областную больницу, рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

В 24 микрорайоне водитель автомашины Lada 21150 совершил наезд на инвалида в коляске, которая стояла на проезжей части дороги возле регулируемого перекрестка.

Наезд попал на камеры видеонаблюдения.

Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведется расследование, - добавили в пресс-службе ведомства.


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