Назарбаев поздравил Мирзиеева с днем рождения

24 июля 2021, 17:31
Фото: из открытых источников.

Телефонный разговор состоялся между Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, передает zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в активной созидательной деятельности во благо братского народа Узбекистана, - говорится на сайте Елбасы
.

Назарбаев особо отметил большой вклад лидера Узбекистана в последовательное упрочение отношений стратегического партнерства между двумя государствами.

В завершение беседы собеседники с удовлетворением подчеркнули высокий уровень казахстанско-узбекского сотрудничества и широкие перспективы его дальнейшего развития в интересах народов наших стран, - резюмируется в сообщении.


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