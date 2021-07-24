Сельский аким должен заниматься проблемами людей, а не Вооруженных сил - экспертное мнение

Завтра, 25 июля, по поручению Президента в Казахстане впервые будут проведены прямые выборы сельских акимов. Поможет ли данная инициатива реализовать принцип открытого государственного управления, концепцию "слышащего государства", расширить участие граждан в развитии сельских территорий и решить другие стратегические задачи политических реформ страны – об этом поделились своими мнениями известные казахстанские политологи, сообщает zakon.kz.

Замир Каражанов: Должен быть механизм контроля, чтобы население не выбрало себе свадебных генералов

Прямые выборы местных исполнительных органов власти это, в принципе, нормальное явление в мировой практике. Если брать развитые страны, так называемые страны ОЭСР, то у них практикуются прямые выборы местных исполнительных органов власти. Так что этот механизм, очевидно, носит позитивный характер, мы это видим по их результатам, по их экономическому развитию, по качеству жизни населения этих стран, которые действительно добились успехов. Одно из слагаемых их успехов - это та политическая модель, которая у них присутствует, в том числе очень сильное местное самоуправление, оно у них очень хорошо развито.

Благодаря этому инструменту решаются многие проблемы в регионах. Что значит проблемы? Проблемы это то, что тормозит развитие. Если они решаются, естественно, ускоряется развитие регионов и этот элемент – одно из составляющих устойчивого развития страны. Устойчивое развитие – это бескризисное развитие. Когда проблемы решаются своевременно, когда они решаются эффективно, то и страна начинает развиваться эффективно и это, наверное, самое главное, на что мы рассчитываем, вводя прямые выборы сельских акимов.

До этого у нас это были назначаемые люди. Это люди - госслужащие, люди от государства. У государства свои интересы, у общества свои. И часто было так, что одно другое подменяло и люди начинают работать где-то для галочки, для отписки. Проблемы откладывались, не решались и это мы видим сейчас по многим госпрограммам, которые были нереализованы, но при этом деньги на них были потрачены.

А местное самоуправление позволяет решать эти вопросы по-другому. Люди избирают человека и этот человек уже ответствен не перед государством, а перед своими избирателями и это человек, который говорит о проблемах этого региона и говорит о путях их решения. Этот момент очень важен.

Когда мы говорим о выборах, мы должны понимать, что дело не только в выборах, дело в гораздо большем факторе. То есть должен быть механизм контроля за теми, которых избирают, чтобы не получилось так, что население в конце концов выбрало себе свадебных генералов.

Такое не должно быть, поэтому здесь должен быть элемент контроля за их деятельностью, граждане должны иметь какие-то рычаги влияния на них, например, могли бы потребовать отставки или привлечения к ответственности избранного ими акима. Так должно быть. Если не будет ответственности, то никогда не будет профессионализма, ответственность это другая сторона профессионализма.

Хотелось бы еще сказать о полномочиях, это тоже важный момент.

У нас были экспериментальные выборы акимов, но они потерпели фиаско, так как у акимов не было своего бюджета, своего аппарата, не было рычагов, посредством которых они могли бы решать проблемы своего региона. Получилось так, что просто выбрали человека на должность, он мог просто просидеть эту должность и ничего не делать. И не потому, что не хотел делать, а потому, что у него не было возможности что-то делать. Этот момент надо учитывать, надо в законодательном порядке больше давать полномочий избираемым акимам.

Надо понимать, что в нашей системе, которая до этого существовала, аким подчинялся, по существу, правительству. То есть он подчинялся вышестоящему чиновнику - акиму, а тот в свою очередь подчинялся правительству. По сути, получалось, что правительство и было начальник этих акимов. А правительство никогда не знает, что происходит в регионах, это орган, который в основном ориентируются на статистику. Получается, страна живет не проблемами людей, а живет цифрами, которую представляет правительство. И чтобы исправить это, как раз таки используется данный механизм местного самоуправления прямые выборы, когда люди решают те проблемы, которые актуальны для них, а не для правительства. Допустим, для правительства актуальны такие глобальные вопросы, как цифровизация, индустриализация и так далее, а людям на местах нужно-то всего-навсего свет, вода, интернет, хорошие дороги, школы, больницы. Поэтому местное самоуправление способно больше акцентировать внимание на решении проблем населения.

И, конечно же, есть еще такой фактор как разграничение полномочий и ответственности между местным самоуправлением и правительственными органами. Например, в законе о самоуправлении есть статья, что местный аким должен заниматься вопросами призывников. Спрашивается, какое дело акиму до призывников? У нас есть Министерство обороны, которое и должно заниматься этими вопросами, но почему-то начали привлекать к этой деятельности местных акимов.

Местный аким должен заниматься местными проблемами, а не проблемами Вооруженных сил. Поэтому должно быть разграничение полномочий и ответственности между правительством и местными органами власти, которые будут избираться. Местные органы власти, которых избирают, должны быть ответственны перед избирателями, а не перед правительством.

Максим Казначеев: Предстоящие прямые выборы акимов имеют достаточно серьезную ценность

На самом деле, выборы акимов в экспериментальном порядке у нас уже проводились, просто в таком масштабе они проводятся первый раз.

По итогам выборов власти рассчитывают снять определенную дистанцию между населением и исполнительными органами власти за счет того, что акимы первичного звена, то есть в селах, сельских округах будут непосредственно знакомы с избирателями.

Но, тем не менее, организация избирательной кампании такова, что вероятность прохождения каких-то независимых кандидатов и представителей от других партий, в принципе, минимальная. То есть при том, что власти рассчитывают снять определенную дистанцию с населением, тем не менее, скажем так, к какой-то повышенной демократизации данные выборы не приведут, они по-прежнему будут управляемы со стороны президентской администрации и региональных акиматов.

Но в целом, как механизм на перспективу, обеспечивающий постепенный переход к выборности акимов, предстоящие прямые выборы, которые пройдут завтра, имеют достаточно серьезную ценность. Мы впервые сможем посмотреть, как государственные органы отрабатывают организацию избирательных кампаний такого формата, насколько население окажется отзывчивым на подобного рода избирательной кампании.

Словом, если подводить определенный итог, то каких-то серьезных прорывов от этой избирательной кампании в плане демократизации я не ожидаю, я их рассматриваю просто как новый технический этап в развитии исполнительной вертикали власти.

Торгын Нурсеитова