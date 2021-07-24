В Токио завершились предварительные соревнования по плаванию на дистанции 100 метров среди мужчин. Казахстанский пловец Дмитрий Баландин не смог выйти в полуфинал соревнований, сообщает zakon.kz.

Выступая в пятом заплыве, Дмитрий показал шестой результат - 59,75. В итоговом протоколе Баландин расположился на 17-ом месте, - передает Национальный олимпийский комитет.

Лучший результат заплыва показал американец Майкл Эндрю, вторым финишировал представитель Англии Джеймс Уилби, третьим стал спортсмен из Германии Лукас Матцерат.