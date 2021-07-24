Как проходит вакцинация против коронавируса в Вооруженных Сил Казахстана

Начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора Главного военно-медицинского управления Вооруженных Сил Казахстана полковник медицинской службы Альбек Манабаев рассказал о проведении вакцинации личного состава, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

- Какая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных Силах?

- На сегодняшний день в Вооруженных Силах эпидемиологическая обстановка, можно сказать, относительно стабильная. Поскольку единичные случаи регистрации коронавирусной инфекции имеются, но не носят массовый характер.

Несмотря на проводимую иммунизацию личного состава, продолжаются противоэпидемиологические мероприятия по нераспространению COVID-19. То есть военно-медицинские части и учреждения снабжаются средствами защиты: маски, кожные антисептики, перчатки, создаются условия для проведения проветривания частого, для дезинфекции и обрабатывания поверхностей.

Проводится также мониторинг здоровья личного состава, в случае выявления заболевания или контактных принимаются карантинные меры для нераспространения.

Если прийти к вопросу нераспространения среди молодого пополнения, они проходят ПЦР-тестирование двукратно. Первый раз при местных органах военного управления до отправки и после прибытия в воинские части и учреждения – повторно. Во время пути следования они снабжаются средствами защиты: перчатками, масками, санитайзерами. А по прибытии в воинские части они изолируются на двухнедельный карантин. Опыт показывает, что эти меры действенные на сегодняшний день и позволяют не допускать распространения инфекции в воинском коллективе.

- В казахстанской армии количество вакцинированных достигло почти 100%. Как организована вакцинация?

- Благодаря высокому охвату личного состава на сегодняшний день создан коллективный иммунитет в Вооруженных Силах. Сегодня 99% личного состава вакцинированы первым компонентом, 92% получили полную вакцинацию. Не привиты только лица, которые находятся в командировках, а также имеющие медицинские противопоказания.

Мы на этом не останавливаемся, проводим разъяснительную работу с целью создания полной защиты воинского коллектива. Хотим провакцинировать членов семьи военнослужащих, в том числе детей старше 18 лет. Вакцинация проводится военно-медицинскими частями и учреждениями и выездными бригадами от них. Кроме того, в местных лечебных учреждениях гражданского здравоохранения также проводится вакцинация личного состава.

- Достаточно ли лабораторий для ПЦР-исследований, в каких регионах они функционируют?

- Да, достаточно. С начала пандемии без привлечения бюджетных средств введены в строй две стационарных ПЦР-лаборатории в городах Нур-Султан и Алматы на базе Санитарно-эпидемиологического центра.

Кроме того, имеются две мобильные ПЦР-лаборатории, которые функционируют в городах Актау и Семей, в плане предусмотрен еще закуп такой ПЦР-лаборатории.

Штат медицинских работников дополнен врачами-инфекционистами, вирусологами, эпидемиологами. Все это позволяет функционировать лабораториям в полном объеме.

- Военные медики, как и их гражданские коллеги, с самых первых дней приняли на себя главный удар в борьбе с пандемией. Расскажите, какая работа проведена в прошлом году, и готов ли военно-медицинский персонал бороться за жизни пациентов в настоящее время?

- С введением чрезвычайного положения в марте 2020 года Вооруженные Силы были привлечены к мероприятиям против COVID-19. Справедливо нужно говорить, что не только военная медицина была привлечена. Здесь и подразделения РХБ защиты были привлечены к дезинфекционным мероприятиям. Совместно с МВД военная полиция участвовала в патрулировании, совместно с санитарной службой военнослужащие участвовали в организации санитарных блокпостов.

Кроме того, четыре военно-лечебных учреждения в городах Нур-Султан, Алматы, Талдыкорган и Ушарал были выделены под инфекционные стационары. Данные лечебные учреждения функционировали как инфекционные и провизорные стационары.

Также буквально в сжатые сроки, за 72 часа, был переброшен из города Тараз в Алматинскую область военно-полевой госпиталь. Он был рассчитан на 100 койко-мест и оборудован необходимым рентгеновским оборудованием, аппаратами для искусственной вентиляции легких и кислородными баллонами.

Был подготовлен мобильный госпиталь в городе Актобе, мобильные отделения при лазаретах, а также 23 врачебно-сестринские бригады для оказания помощи гражданскому сектору здравоохранения.

В случаях необходимости Вооруженные Силы готовы оказать содействие и привлечь до 2300 человек медицинского персонала, до 4500 человек – для патрулирования и дежурства на блокпостах, сводный отряд численностью более тысячи человек – для проведения дезинфекционных мероприятий. Можно с уверенностью сказать, что военная медицина стояла, стоит и будет стоять на страже здоровья и жизни соотечественников.

- Насколько эффективны меры по противодействию коронавирусной инфекции, обмениваются ли опытом военные медики с зарубежными коллегами?

- Опыт Вооруженных Сил по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции подвергается тщательному анализу. По результатам действий Вооруженных Сил был принят ряд решений организационного характера. Создан Департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности, усилены возможности военной медицины, военно-транспортной авиации.

Кроме того, стали наращиваться компоненты двойного назначения, которые используются не только в военное время, но и в мирное время.

Опыт Вооруженных Сил Казахстана в борьбе с пандемией привлекает внимание и других государств. 23 июня текущего года министр обороны Казахстана принял участие в 9-ой Московской международной конференции по безопасности, где выступил с докладом о роли военного ведомства в борьбе с COVID-19. Данный доклад был высоко оценен руководителями ведомств ОДКБ, ШОС, НАТО, странами ближнего Востока, Европы и Азии, а также неправительственными секторами.

Эффективны ли наши принимаемые меры или нет, можно судить по тому, что последние полгода в Вооруженных Силах не зарегистрированы групповые случаи COVID-19.

- Министерство здравоохранения подготовило приказ, который отменяет надбавки для медицинских работников, задействованных в борьбе с пандемией COVID-19 с 1 октября 2021 года, касаются ли его нормы военных медиков?

- Да, эти вопросы касаются военно-медицинских учреждений. То есть приказ министра здравоохранения о выплате надбавок касается, как гражданских коллег, так и наших военных медиков. В июле будет полная оплата, август и сентябрь будет 50%, а дальше будет разработан другой алгоритм.