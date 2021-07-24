Анджелина Джоли вновь хочет отсудить право на совместную опеку над детьми у Питта

У звезды Голливуда Анджелины Джоли появилась возможность отсудить право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми у Брэда Питта, передает zakon.kz.

Судью Джона Удеркирка, который постановил, что Питт имеет право на совместную опеку, отстранили от дела. Затем Джоли подала апелляцию, с которой согласился калифорнийский суд. Причина отстранения Удеркирка - сокрытие деловых отношений с адвокатами Питта. Калифорнийский суд признал, что это этическое нарушение, которое ставит под сомнение беспристрастность судьи, - пишет lenta.ru.

Как отмечается, вслед за "маленькой" победой Джоли может возобновиться судебная тяжба за пятерых детей.

Голливудский актер добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги в конце мая. Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась.

У Питта и Джоли есть трое приемных детей: Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у бывших супругов трое биологических детей: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.