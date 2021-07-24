Стоунхендж могут исключить из списка Всемирного наследия

ЮНЕСКО, под чьим кураторством находятся подобные памятники, планирует в 2022 году внести английский Стоунхендж в список объектов, находящихся под угрозой. Причина - строительство автотуннеля рядом с древним "каменным кольцом", передает zakon.kz.

Стоунхендж - один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Он состоит из нескольких колец, построенных из вертикальных каменных глыб. Памятник и его окрестности включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 г. Шанс избежать такого развития событий есть. Достаточно изменить план перестройки одного из участков шоссе А303, которое будет проходить в 100 метрах от памятника, заглубив туннель и увеличив его длину. Пока правительство против, так как удлинение тоннеля требует дополнительного финансирования, - пишут vesti.ru.

Ранее ЮНЕСКО исключила из своего списка портовую часть Ливерпуля и исторический центр города. Причиной решения стали работы по переустройству территории и, в частности, сооружение нового стадиона на 52 тыс. мест.