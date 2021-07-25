Мальчик погиб на глазах отца в Алматы

На месте работают сотрудники дорожной полиции, передает zakon.kz.

Как рассказал очевидец трагедии, в микрорайоне "Шанырак 2" около 22:40 по улице Жанкожа батыра в северном направлении двигался автомобиль Nissan Primera. На встречу ехала Газель.

Мужчина в это время вез семилетнего сына на тележке с флягой. На дорогу они вышли сразу после проехавшей мимо Газели. Водитель Nissan не успел среагировать и влетел в тележку.

От тяжелейших травм ребенок скончался до приезда медиков.

К месту ДТП приехали родственники погибшего. Одна из женщин, подойдя к мальчику, потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь.

Ведется следствие.