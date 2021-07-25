Трамп заявил о разрушении США

Экс-президент США Дональд Трамп вновь заявил, что последние выборы лидера страны были подтасованы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Нашу страну разрушают, — заявил Трамп в ходе выступления в штате Аризона.

По его словам, у Республиканской партии не будет будущего в 2022 или 2024 году, если американцы не узнают, как демократы "жульничали с сотнями тысяч и миллионами голосов".

Это были самые коррумпированные и жульнические и нечестные выборы в истории нашей страны. Демократы это знают, коррумпированные СМИ, — заявил бывший президент. Он добавил, что, когда выборы "воруют и подтасовывают", нужно с этим бороться.

Ранее Трамп объяснил снижение темпов вакцинации в США недоверием американцев к действующему лидеру Джо Байдену. Он отметил, что его преемник неоднократно говорил об успехах своей администрации в распространении вакцин, и напомнил, что они были разработаны в рамках операции "Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), пока предшественник занимал президентское кресло.