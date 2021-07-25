Токаев выразил соболезнования президенту Индии

Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Индии Рам Нат Ковинду, сообщает zakon.kz.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о гибели людей и серьезных разрушениях, вызванных наводнениями и оползнями в штате Махараштра.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и выражаю надежду на полное и скорейшее выздоровление пострадавших. Пусть Ваши соотечественники, пропавшие без вести, благополучно вернутся в свои семьи. В это трудное время мы солидарны с народом Индии, – говорится в телеграмме.