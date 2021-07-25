Казахстанский фехтовальщик триумфально стартовал на Олимпиаде-2020

25 июля 2021, 10:40
Фото: sports.kz

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) стартовал казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В поединке 1/16 финала в соревнованиях на шпаге Курбанову противостоял итальянец Марко Фикера. По итогам трех периодов Руслан праздновал победу со счетом 15-7.

Руслан Курбанов - единственный фехтовальщик, представляющий Казахстан на Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада-2020 продлится до 8 августа. Всего от Казахстана выступят 96 спортсменов в 27 видах спорта. Первую медаль стране принес дзюдоист Елдос Сметов - он завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов.




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