Как проходят выборы сельских акимов в Карагандинской области

В Карагандинской области выборы сельских акимов проходят в 13 селах, 17 поселках и 45 сельских округах на 149 избирательных участках, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 10 часов утра проголосовали 9%. Об этом на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций рассказала заместитель председателя областной избирательной комиссии Мадина Апиева.

Всего в выборный период было выдвинуто 303 кандидата в сельские акимы и зарегистрировано 257 кандидатов, - отметила Мадина Апиева.

На всех избирательных участках оборудованы помещения для голосования в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлением Центризбиркома. Имеются информационные плакаты о кандидатах, оформлены стенды с необходимой информацией о составах комиссий, указаны телефоны.

Также созданы все условия для избирателей с особыми потребностями. В списках избирателей на сегодняшний день значится более 80 тысяч граждан. В составах избирательных комиссий 952 члена. Информация о явке избирателей на избирательные участки представлена на интернет-страницах территориальных избирательных комиссий, а также на сайте областной избирательной комиссии в разделе "Выборы", и обновляется она каждые два часа.