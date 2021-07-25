Казахстанский каноист вышел в полуфинал Олимпиады

Казахстанский каноист Александр Куликов успешно выступил в квалификации на Олимпиаде в Токио, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В гребном слаломе на каноэ Куликов показал во второй попытке время 105,43 секунды (2 секунды штрафа) и занял в итоге 14-е место.

Этого результата оказалось достаточно для выхода в полуфинал соревнований - дальше прошли пятнадцать спортсменов. Полуфинал пройдет завтра.

Напомним, пока на Олимпиаде-2020 у Казахстана одна медаль - "бронзу" завоевал дзюдоист Елдос Сметов. Всего страну представляют 97 атлетов, выступающих в 27 видах спорта. Олимпиада продлится до 8 августа.



