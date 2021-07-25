Выборы: в Кызылорде за шесть часов проголосовали 48,8% жителей

Каждые два часа раздается новая информация о ходе выборов сельских акимов. В онлайн-формате в Региональной службе коммуникаций был организован пресс-брифинг о ходе выборов и активности голосующих, передает zakon.kz.

На брифинге председатель областной избирательной комиссии Галым Баймурзаев проинформировал об основных особенностях выборов и активности избирателей. Руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Динара Жанабергенова отметила, что на выборах строго соблюдены санитарные требования и обеспечена социальная дистанция. При этом заместитель руководителя областного департамента полиции Шамшидин Амитов сообщил, что фактов нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано.

Согласно предоставленной информации, до 13.00 на 54 избирательных участках проголосовали 17 614 граждан. Это составляет 48,8% от числа посетителей.

По Аральскому району в 12 округах по 19 участкам 8019 избирателей, из них посещаемость составляет 3831 - 47,8%. По Казалинскому району в трех округах 2673 избирателя, посещаемость - 1516 - 56,7%. По Кармакшинскому району в одном округе на двух участках 3410 избирателей, посещаемость - 1142 - 33,5%. По Жалагашскому району в четырех округах по 5 участкам 3596 избирателей, посещаемость - 1733 - 48,2%. По Сырдарьинскому району в трех округах 2808 избирателей, посещаемость - 1337 - 47,6%. По Шиелийскому району в четырех округах по 5 участкам 4225 избирателей, посещаемость - 2290 - 54, 2 %. По Жанакорганскому району в 13 округах по 17 участкам 11 340 избирателей, посещаемость - 5765 - 50,8%, - рассказали в РСК.

Отметим, что в регионе в 146 населенных пунктах должны быть избраны 40 сельских акимов. Это 27,4%. В организации выборов задействованы семь территориальных и 54 участковых избирательных комиссии. На должность акима села претендуют 122 кандидата: 49 - от политических партий и 80 самовыдвиженцев. На одно место приходится три кандидата.

На выборах наблюдают 313 человек из числа доверенных лиц и наблюдателей политических партий, других общественных объединений и некоммерческих организаций.