Независимый контроль проводят на выборах акимов сельских округов в Кызылорде

25 июля 2021, 18:15
Фото: акимат Кызылординской области.

В Кызылординской области проходят прямые выборы 40 акимов сельских округов, передает zakon.kz.

Более 600 наблюдателей от политических партий, институтов гражданского общества области работают над контролем за проведением избирательного процесса прозрачно и в соответствии с законом.

Впервые в стране проходят выборы акимов сельских округов. Наша цель - внести свой вклад в прозрачное и честное проведение выборов в соответствии с избирательным законодательством, - говорит председатель Кызылординского областного филиала Республиканского общественного объединения "Центр непартийного наблюдения" Жандос Тусмагамбетов.

Наблюдатели в начале июля прошли специальные обучающие семинары, хорошо знают свои обязанности и права. Они наблюдают за ходом избирательного процесса на участках с 6:00. Сельчане принимают активное участие в выборах, голосуя за кандидатов. До настоящего времени нарушений на избирательных участках не выявлено.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?