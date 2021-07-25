12 детей пострадали в ЧП с каруселью в Северной Ирландии

25 июля 2021, 18:21
Фото: zikua.tv

Инцидент произошел в парке аттракционов у бухты возле замка Каррикфергус. Шесть человек, из которых четверо - дети, были госпитализированы. Еще у восьмерых - поверхностные раны, им госпитализация не потребовалась, передает zakon.kz.

По словам одних очевидцев, в какой-то момент кресла карусели начали сталкиваться друг с другом. Другие сообщили, что кресла отделились от карусели и аттракцион упал на навес на входе в парк, - пишет RT в Teegram-канале.

Пресс-секретарь парка сказал только, что аттракцион "никуда не падал". От других комментариев в администрации уклонились, заявив, что сделают их после завершения расследования.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?