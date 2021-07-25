Аким Алматинской области поздравил Игоря Сона с "бронзой" на Олимпиаде в Токио

Амандык Баталов направил поздравительную телеграмму обладателю второй бронзовой медали в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде Токио 2020 штангисту Игорю Сону, передает zakon.kz.

Уважаемый Игорь! Примите мои искренние поздравления с успешным выступлением на XXXII летних Олимпийских играх! Жетысусцы вместе со всеми казахстанцами с большим волнением наблюдали за вашим выступлением. Вы полностью оправдали наши надежды и ожидания, показав всем, что казахстанские тяжелоатлеты входят в число сильнейших спортсменов мира. Мы гордимся Вами и благодарим за бронзовую медаль. Эта награда досталась Вам в бескомпромиссной спортивной борьбе, лишь благодаря Вашему мастерству и труду тренеров. От имени жителей Алматинской области желаю Вам крепкого здоровья, новых спортивных свершений и побед! - говорится в письме.

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Успеха спортсмен добился в категории до 61 кг. Свою задачу штангист решил в "толчке". После первого вида он занимал промежуточное четвертое место. Однако затем смог справиться с весом, который позволил ему стать третьим. В сумме он поднял 294 (131+163) кг.

Игорь Сон родился 16.11.1998 г. Спортсмен является уроженцем Уштобе.

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Дорогие жетысусцы, сегодня, 25 июля 2021 года, для всех нас знаменательный день: победа нашего земляка Игоря Сона на Олимпийских играх в Токио (Япония) и день выборов сельского акима. От всей души поздравляем Игоря с победой. В нашем районе много достойных спортсменов. Хотим, чтобы новоизбранный аким уделял большое внимание будущим чемпионам, - сказал житель села Бестобе Владимир Ли.

Штангист Игорь Сон - серебряный призер Чемпионата Мира 2019 года г. Паттайя (Тайланд), чемпион международного турнира "Кубок Катар" 2019 г. Доха (Катар), чемпион Международного турнира 2020 г. Ташкент (Узбекистан), бронзовый призер Лицензионного чемпионата Азии 2021 г. Ташкент (Узбекистан), бронзовый призер ХХХІІ летних Олимпийских игр Токио-2020.