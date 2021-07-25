Казахстанка выиграла первый парный титул серии WTA в карьере

Казахстанка Анна Данилина в дуэте с белорусской теннисисткой Лидией Морозовой выиграла парный разряд турнира серии WTA 250 BNP Paribas Poland Open в Гдыне с призовым фондом 235 тыс. долларов, передает zakon.kz.

В финале в первом сете Данилина и Морозова, проиграв первый гейм на подаче соперниц, затем взяли четыре розыгрыша подряд, сделав два брейк-пойнта, доведя первый сет до победы - 6:3. Во второй партии казахстанско-белорусский дуэт легко ушел в отрыв за счет взятого под ноль на своей подаче стартового гейма, и первого в партии брейка. Соперницы тут же отыгрались – 2:2, но перелома в сете не случилось: Данилина и Морозова забрали четыре следующих гейма, выиграли партию со счетом 6:2 и стали победительницами престижного турнира, - сообщает пресс-служба ФТК.

Для Данилиной этот титул стал юбилейным, 20-м в карьере и первым в серии WTA парного разряда: предыдущие 19 турниров наша спортсменка выиграла в турнирах серии ITF World Tennis Tour.