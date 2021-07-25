В ЗКО выборы сельских акимов проходят без нарушений

В Западно-Казахстанской области с 7:00 все 79 избирательных участков в девяти районах региона приступили к голосованию акимов сельских округов. Предстоит выбрать лучших среди 82 кандидатов в 31 избирательный округ. Из числа кандидатов в сельские акимы – 39 человек выдвинуты политическими партиями, 43 человека – самовыдвижением, передает zakon.kz.

По словам председателя Западно-Казахстанской областной избирательной комиссии Гайсы Капакова, все избирательные участки оборудованы всем необходимым, есть в прямом доступе информация о каждом кандидате.

Избиратели проявили активность с самого утра, на 10:00 проголосовали 29% избирателей. Пока не было зарегистрировано ни одного нарушения норм общественного порядка на избирательных участках. Активность сельчан хорошая, – сказал Капаков.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев подчеркнул, что на всех избирательных участках соблюдены санитарные нормы, все члены комиссий обеспечены перчатками и масками, санитайзерами, соблюдается социальная дистанция. Число избирателей, включенных в списки избирателей по ЗКО, составляет 38,7 тыс. человек. На избирательных участках работают 488 членов участковых комиссий, которые получили все инструкции по проведению выборов.

В связи с проведением выборов акимов сельских округов в регионе задействован 121 сотрудник полиции и весь личный состав Департамента полиции ЗКО находится на усиленном варианте несения службы с 24 по 28 июля 2021 года. Как отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы Департамента полиции ЗКО, подполковник полиции Ернар Султангалиев, в каждом районе закреплены ответственные лица из числа руководителей управлении аппарата ДП.

Независимые наблюдатели отметили честное и открытое проведение выборов на всех избирательных участках ЗКО. Западно-Казахстанский филиал республиканского общественного объединения "Центр непартийного наблюдения" проводит независимое наблюдение на избирательных участках в районах области. По словам руководителя филиала Мухтара Давлетжанова, не было выявлено грубых нарушений выборов, были некоторые нюансы в ходе проведения, которые тут же устранялись на местах.

До выборов мы провели обучение 278 стационарных наблюдателей и 100 мобильных наблюдателей, которые сегодня принимают участие в выборно процессе на всех избирательных участках. Выборы проходят активно, сельское население проявляет интерес и в течение дня голосует за кандидатов. На сегодняшний момент не выявлено нарушений выборного процесса, все проходит в законном порядке, – отметил Давлетжанов.

Независимый наблюдатель, руководитель Гражданского Альянса ЗКО Аслан Тапишев отметил, что прямые выборы сельских акимов проводятся в соответствии с Законом РК "О выборах". Также он подчеркнул, что в своей работе все наблюдатели придерживаются Кодекса наблюдателей – не отдавать предпочтение ни одному из кандидатов, наблюдатели имеют право следить за законностью проведения выборов, объективно оценивать ход выборов на каждом участке, сохранять вежливость и не мешать ходу проведения выборов.

Камила Талгат