Disney вводит в мультсериал небинарного персонажа

25 июля 2021, 22:30
Фото: twitter/Avi Roque

Компания Disney впервые введет в детский мультсериал небинарного персонажа, передает zakon.kz.

Мультик называется "Дом совы" (The Owl House). Озвучит гендерквира, получившего имя Рейн, как и полагается в соответствии с трендами современной западной культуры, небинарная личность Ави Роке, обозначившая в Twitter, что мультяшка требует обращаться к ней с использованием местоимений "они/их", - пишет "Российская газета".

Создательница шоу Дана Террас отдельно отметила, что в начале производства она столкнулась с несогласием некоторых руководителей студии, относительно подобных решений, но в итоге шоу дали "зеленый свет".


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