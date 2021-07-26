14-летний мотогонщик погиб на соревновании в Испании

14-летний испанский мотогонщик Уго Мильян погиб в результате аварии на этапе European Talent Cup в Арагоне, передает zakon.kz.

Гонщик попал в массовую аварию на одном из поворотов. Соревнования сразу же остановили, на место прибыли медики. Мильяна госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, юный спортсмен умер, - пишет lenta.ru.

Юноша не удержался за рулем мотоцикла, а затем не успел покинуть трассу. В итоге в него врезался поляк Олег Максимильян Павелец, который, находясь в плотной группе, не мог избежать аварии.

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес выразил соболезнования родным и близким Мильяна.