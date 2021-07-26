Как сохранить здоровье и хорошее самочувствие в жару

Кардиолог Александр Сонин назвал способы сохранить здоровье и хорошее самочувствие в жару, передает zakon.kz со ссылкой на "Пятый канал".

По его словам, в жаркую погоду следует носить головные уборы, так как они отражают тепло и свет, а также могут защитить организм человека от перегрева. Врач рекомендует избегать долгого нахождения на прямом солнечном свете, особенно когда ультрафиолетовый индекс наиболее высокий. При необходимости эксперт советует зайти на час или полтора в магазин, торговый центр или другое общественное пространство, где есть кондиционер.

Помимо этого, Сонин отмечает, что в жару надо пить как можно больше жидкости. Он подчеркивает, что лучше употреблять обычную воду, а не сладкие лимонады или газированные напитки.

Отмечается, что диетолог Фатима Бранко назвала продукты, которые способны зарядить энергией в жару. Специалист рекомендует избегать в жаркую погоду употребления сладких напитков, сладостей, выпечки и мороженого - все эти продукты содержат много сахара, а значит и влияние на энергию будет непродолжительным. Вместо этого следует включить в свой рацион огурцы, помидоры, свеклу, чечевицу, яйца, авокадо и овсяную кашу, - резюмируется в сообщении.