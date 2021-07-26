Сразу 90 человек скончались от КВИ и пневмонии в Казахстане за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 26 июля предоставили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, за сутки от КВИ скончались 70 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - 20.

На 26 июля лечение от КВИ продолжают получать 83 084 человека (81 077+ и 2007 КВИ-), из них в стационарах находятся 23 868 пациентов, на амбулаторном уровне - 59 216.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1444 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести - 304;

на аппарате ИВЛ - 183.

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