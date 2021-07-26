Назначен новый заместитель акима Карагандинской области

У акима Карагандинской области новый заместитель. Им стал Вадим Басин, сообщает zakon.kz.

Ранее он работал исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау". В новой должности будет курировать вопросы энергетики, ЖКХ, индустриально-инновационной политики и инвестиций, ЧС.

Своего нового заместителя представил аким региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Вадим Басин родился в 1962 году. У него два высших образования: в 1985 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "электрификация и автоматизация горных работ", в 1990-м - Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности "промышленная электроника".

Трудовую деятельность начал в 1986 году. Работал на Карагандинском металлургическом комбинате инженером-электриком аглоцеха, заместителем начальника аглоцеха по электрооборудованию. В 2003 году стал главным энергетиком АО "Испат-Кармет". С 2011 года занимал должность директора по ремонтам дирекции управления АО "АрселорМиттал Темиртау. В 2013 году был назначен заместителем исполнительного директора по ремонтам АО "АрселорМиттал Темиртау", затем директором по производству дирекции управления этой же компании. С 2017 года работал исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау".

Вадим Басин удостоен звания "Қазақстанның Еңбек Ері", награжден орденами "Отан" и "Құрмет".