Розыгрыш Кубка Азии по баскетболу среди мужских команд перенесли

Розыгрыш Кубка Азии по баскетболу среди мужских команд перенесен на июль 2022 года, сообщает zakon.kz.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) и ее региональный офис в Азии приняли решение о переносе проведения Кубка Азии среди мужских команд на июль 2022 года. Данное решение было принято после тщательной оценки планирования и организации предстоящих турниров в азиатском регионе при консультации с правлением ФИБА в Азии, а также с ключевыми заинтересованными сторонами и партнерами. Эта оценка учитывала множество аспектов, таких как благополучие всех участников турнира, текущие ограничения на международные поездки, доступ болельщиков на матчи, а также обеспечение наивысшего качества проведения мероприятий. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Как и планировалось, турнир будет проходить в столице Индонезии - Джакарте - сразу после окончания азиатских отборочных матчей Кубка мира.

В общей сложности 13 команд уже прошли квалификацию для участия в главном континентальном турнире, а последние три места будут определены в ходе двух квалификационных турниров для команд, занявших третье место, которые пройдут во второй половине августа 2021 года.

Отборочный турнир на континентальное первенство, которое состоится с 17 по 29 августа в Индонезии, стартовал в феврале 2020 года.

Мужская национальная сборная Казахстана начала свою борьбу за путевку на розыгрыш кубка с двух домашних матчей, которые проходили в Нур-Султане на новой современной спортивной арене Жекпе-Жек. Тогда Степные волки вырвали боевую победу у сборной Палестины - 79:76 и незначительно уступили команде Иордании - 68:71. Матчи второго игрового окна квалификации, которые должны были состояться в ноябре 2020 года, в связи с распространением пандемии COVID-19, были перенесены на конец февраля 2021 года и прошли в столице Бахрейна - Манаме. В повторной встрече против сборной Палестины наша команда уверенно закрепила успех - 56:93, а обе игры против сборной Шри-Ланки завершились безоговорочной победой подопечных Эмиля Райковича - 52:111 и 107:37. В заключительном матче квалификации сборной Казахстана, к сожалению, не удалось взять реванш у иорданцев на их площадке - 80:70. Таким образом, наша команда прошла на Кубок Азии со второго места в группе с четырьмя победами в шести проведенных матчах. пресс-служба НОК РК