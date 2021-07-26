В каких регионах Казахстана сильнее всего подорожали лекарства

Фармацевтические препараты подорожали в Казахстане за год почти на 4,8%, сообщает zakon.kz.

К таким выводам пришли аналитики energyprom.kz.

Они отмечают, что по итогам полугодия в стране произвели основных фармацевтических препаратов на 99,3 млрд тг.

Наибольший объем производства пришелся на Карагандинскую область. Большие объемы выпуска фармпрепаратов также традиционно пришлись на Шымкент (22,5 млрд тг), Алматинскую область (18 млрд тг) и Алматы (13,4 млрд тг), - говорится в исследовании.

Производство непосредственно лекарств выросло в стоимостном выражении на 61,1% за год, до 88,7 млрд тг.

Производство прочих фармацевтических препаратов увеличилось в деньгах на 19,9%, до 5 млрд тг.

Эксперты уточняют, что импорт медикаментов за январь–май 2021 года составил 9,7 тыс. тонн.

42,1% импорта пришлось на страны СНГ. Основная часть импорта приходится на Россию, Украину и Беларусь.

Еще 57,9% импорта обеспечивают страны, не входящие в СНГ. Среди этих стран лидируют Китай, Индия и Польша.

По итогам июня 2021 года фармацевтические препараты подорожали в годовой динамике на 4,8%.

Сильнее всего ощутили рост цен жители Мангистауской области — сразу на 18,6% за год. Кроме того, значительно подорожала фармацевтическая продукция в столице (на 10,9%) и в Акмолинской области (на 10%).