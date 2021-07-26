Об итогах выборов акимов сел, поселков, сельских округов в Кызылординской области

26 июля 2021, 13:53
Фото: пресс-служба акимата области

25 июля 2021 года состоялись выборы акимов сел, поселков, сельских округов по 40 избирательным округам Кызылординской области.

В список избирателей был включен 36 071 гражданин, из них приняли участие в голосовании 30 149 (83,58%).

Количество кандидатов в акимы - 122 человека. Избраны акимы во всех 40 избирательных округах.

Из них: выдвинуты партией Nur Otan 30 человек, НДПП "Ауыл" - два человека, ПП "ADAL" - два человека, Народной партией Казахстана - один человек, путем самовыдвижения - 5 человек.


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