Копия мамы - бывший муж Жанны Фриске впервые показал лицо сына

Бывший муж певицы Жанны Фриске - телеведущий Дмитрий Шепелев впервые за восемь лет показал лицо сына Платона, сообщает zakon.kz.

Фотографии старшего сына он опубликовал на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно, это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним. Платон, привет, - подписал Шепелев снимки.

Подписчики телеведущего осыпали его сына комплиментами.

"Привет, Платон. Ты взял всю красоту своих родителей. Будь счастлив" "Копия мамы" "Красавчик. Похож на тебя" "Мамин и папин. Привет, Платон!" "Какой он классный" "Какой хорошенький. На маму похож" "Хорошенький. Вы похожи" "Привет Платон! Глаза мамины. Счастья вам!" "Какой красивый мальчик", - написали фолловеры.

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У Дмитрия Шепелева двое сыновей. Старший сын - восьмилетний Платон - родился в браке с Жанной Фриске. Второго сына - Тихона - ему родила дизайнер Екатерина Тулупова.