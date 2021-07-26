Копия мамы - бывший муж Жанны Фриске впервые показал лицо сына

Бывший муж певицы Жанны Фриске - телеведущий Дмитрий Шепелев впервые за восемь лет показал лицо сына Платона, сообщает zakon.kz.
Фотографии старшего сына он опубликовал на своей странице в Instagram.
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Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно, это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним. Платон, привет, - подписал Шепелев снимки.
Подписчики телеведущего осыпали его сына комплиментами.
"Привет, Платон. Ты взял всю красоту своих родителей. Будь счастлив"
"Копия мамы"
"Красавчик. Похож на тебя"
"Мамин и папин. Привет, Платон!"
"Какой он классный"
"Какой хорошенький. На маму похож"
"Хорошенький. Вы похожи"
"Привет Платон! Глаза мамины. Счастья вам!"
"Какой красивый мальчик", - написали фолловеры.
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У Дмитрия Шепелева двое сыновей. Старший сын - восьмилетний Платон - родился в браке с Жанной Фриске. Второго сына - Тихона - ему родила дизайнер Екатерина Тулупова.
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