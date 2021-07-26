Столичные рестораны, кафе, кофейни стали работать по-новому

Время работы заведений общепита сокращено в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.
26 июля в силу вступило новое постановление главного государственного санитарного врача столицы об ужесточении карантинных мер в Нур-Султане.
Согласно новому постановлению, рестораны, кафе, кофейни независимо от места их расположения, в том числе, на открытом воздухе, теперь работают в будние дни с 07:00 до 12:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни.
При этом для заведений, работающих в рамках проекта "Ashyq", устанавливается график работы в будние дни с 07.00 до 17.00 с запретом работы в субботние и воскресные дни.
Доставка и вынос еды осуществляется в штатном режиме.
Также изменено время функционирования столовых. Принимать посетителей им разрешено с 07:00 до 17:00 только в будние дни.
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