Как можно поддержать казахстанских олимпийцев

Олимпийские игры транслируются телеканалами Qazaqstan, Qazsport и "Хабар".

Ранее сообщалось, что казахстанцы не получат возможности поболеть за свою команду, сидя у экранов телевизоров: местное телевидение не смогло прийти к договоренности с компанией, владеющей правом на прямую трансляцию. Уточнялось, что спорный вопрос касался цены лицензии, которая оказалась на 123% выше, чем в 2016 и 2018 годах. Тем не менее в последний момент компромисс был наконец достигнут.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но из-за пандемии были перенесены на лето 2021.

От нашей страны на соревнования отправились 95 спортсменов. Казахстацы попробуют свои силы в новых олимпийских дисциплинах – скалолазании и каратэ.

В играх примут участие такие известные отечественные спортсмены, как пловец Дмитрий Баландин, дзюдоист Елдос Сметов, боксер Василий Левит, борец Эльмира Сыздыкова, легкоатлетка Ольга Рыпакова. Самая юная представительница от Казахстана – 19-летняя Алина Адильханова, она поборется за медали в дисциплине "художественная гимнастика".

К слову, за годы независимости казахстанцы отметятся на Олимпийских играх уже в седьмой раз. Всего в активе наших спортсменов 15 золотых, 21 серебряная и 28 бронзовых олимпийских наград.

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