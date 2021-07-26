Мужчина упал между движущимся поездом и платформой на станции Луговая

На станции Луговая в Жамбылской области во время патрулирования сотрудники транспортной полиции увидели и вытащили мужчину, провалившегося в проем между движущимся поездом и платформой, сообщает zakon.kz.

23 июля текущего года мужчина по своей невнимательности опаздывал на посадку в поезд сообщением Кокшетау-Кызылорда. Когда отчаявшийся пассажир заметил, движущийся состав, подбежав к вагону начал стучать по двери. На предупреждающий свист полицейского не реагировал. В итоге он по собственной неосторожности подскользнулся и провалился в зазор между поездом и платформой. К счастью, поезд экстренно затормозил и стражам порядка удалось его вытащить из под поезда невредимым, - рассказали в транспортной полиции.

Как выяснилось, это был 31-летний житель Кызылорды. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у правонарушителя выявлено алкогольное опьянение «средней степени».

В отношении него составлены сразу 2 административных протокола по ч.1 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), по ч.1 ст.560 КоАП РК (Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта) и наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 10 МРП (29 170 тенге).

Как отметили в полиции, из-за этого инцидента незапланированная стоянка поезда составила три минуты.