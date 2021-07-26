Какая погода ожидает жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 27-29 июля в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

27 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 21-23 тепла.

28 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.

29 июля переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.

Алматы

27 июля малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 24-26, днем 35-37 тепла.

28-29 июля малооблачно, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла.

Шымкент

27 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 35-37 тепла.

28 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 35-37 тепла.

29 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 33-35 тепла.