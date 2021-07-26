В Кызылорде объявлены результаты выборов сельских акимов

В 40 сельских округах Кызылорды прошли выборы акимов. В кампании приняли участие 122 кандидата. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев, передает zakon.kz.

Впервые в истории страны на выборы сельских акимов было зарегистрировано 122 кандидата. Из них 47 выдвинуто от политических партий: от партии Nur Otan - 32, НДСП "Ауыл" - 4, ДПК "Ак Жол" - 4, от политической партии АDAL - 3, КНП - 4, самовыдвиженцев - 75 кандидатов. В выборах в сельских округах Ортакшыл и Жуантобе Шиелийского района приняли участие только самовыдвиженцы. Наибольшее количество кандидатов по области зарегистрировано в аульном округе Кейден Жанакорганского района - 6 кандидатов, - сказал Галым Конакбаевич.

Из 40 избранных акимов 10 государственных служащих, 22 - действующие акимы того же сельского округа, 5 - работники бюджетной сферы, 3 - временно безработные граждане, одна женщина. Оснований для признания выборов акимов сельских округов недействительными или проведения повторных выборов не имелось. На всех избирательных участках требования закона соблюдены в полном объеме, - сказал заместитель председателя областной избирательной комиссии Болат Накипов.

Отметим, что средний возраст новоизбранных акимов составляет 46,7 года, самый молодой - 27 лет. Наибольшее количество голосов избирателей набрал Султанов Мейрбек из аульного округа Бекбауыл Аральского района.

35 избранных акимов - от политических партий Nur Otan, "Ауыл", ADAL, КХП.

Кроме того, пять самовыдвиженцев получили высокие результаты и стали акимами сельских округов.