Невакцинированные попадают в реанимацию в Нур-Султане

Состояние пациентов ухудшается до крайне тяжелого за пару дней, передает zakon.kz.

По словам руководителя столичного Управления общественного здравоохранения Тимура Муратова, реанимационные койки заполнены на 84% и загружены пациентами, не получившими прививку от коронавируса.

- 248 пациентов находятся в очень тяжелом состоянии. Из них в крайне тяжелом состоянии 77 человек. Эта цифра нас как медиков пугает! Мы достигаем того пика, который был прошлым летом, - привел слова главы управления официальный ресурс акимата Нур-Султана.

Страдают не только пожилые, среди тяжелобольных есть и люди в возрасте 35 лет.

- Вирус мутирует в новые штаммы, с каждым разом молодеет. Подвергаться тяжелому течению заболевания стали и молодые люди, даже дети стали болеть. В течение 2-3 дней здоровье у заболевших настолько ухудшается, что без аппарата поддержки дыхания им не обойтись. Причина такого состояния у всех пациентов в реанимации - несвоевременное вакцинирование.

Тимур Муратов в очередной раз обратился к гражданам с просьбой вакцинироваться и обезопасить себя от угрозы заражения.