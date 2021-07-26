В ЗКО жители избрали 31 акима сельских округов

Выбрали самых лучших среди 82 кандидатов в 31 сельский округ. Из числа кандидатов в сельские акимы 39 человек были выдвинуты политическими партиями, 43 человека - самовыдвиженцы. В выборах приняли активное участие 81,3% избирателей области, сообщает zakon.kz.

Число избирателей, включенных в списки избирателей по ЗКО, составило 38,7 тысячи человек. На избирательных участках работали 488 членов участковых комиссий. Независимые наблюдатели отметили честное и открытое проведение выборов на всех избирательных участках ЗКО. Напомним, что всего на участие в выборах было подано 93 кандидатуры на пост акима сельского округа. В регистрации в кандидаты акимов сельских округов было отказано 11 западноказахстанцам, трое из них не соответствовали критериям отбора (у двух человек не хватило стажа работы, у одного не было высшего образования), 8 человек сделали самоотвод. Жалоб в регистрации у кандидатов не возникло. В день выборов на участках присутствовали 363 независимых наблюдателя, а также 142 доверенных лица кандидатов, которые отметили абсолютную законность выборов, их открытость, честность и гласность.

Прямые выборы завершились в 20.00 25 июля 2021 года. По итогам голосования победил 31 человек. Из них 23 акима сельских округов являются государственными служащими, в том числе 17 человек избраны повторно в конкретном сельском округе. Три сельских акима - представители коммерческих структур, еще 5 человек - работники бюджетных организаций. Один аким сельского округа - женщина - Бибигул Сагидуллина (Карагандинский сельский округ Бурлинского района). В разрезе профессионального состава - три (9,6%) экономиста, один (3,2%) юрист, 8 (25,8%) сельхозработников, 10 (32,2% ) преподавателей, два (6,4%) врача, четыре человека (12,9%) другие специальности.

Средний возраст акимов - 45,5 года, при этом самому молодому - 31 год (А. Зарифов - аким Бурлинского сельского округа Бурлинского района), самому возрастному - 60 лет (К. Муканов - аким Аккозинского сельского округа Каратобинского района). По национальному признаку - 30 казахов и один украинец. 26 избранных акимов проживают в сельском округе, где состоялись выборы, два акима - в районе, трое - в области. Из избранных акимов сельских округов 24 человека выдвинуты политическими партиями: Nur Otan - 22 кандидата, Ауыл, ОСДП - по одному человеку, 7 акимов-самовыдвиженцев.

Наибольшее количество голосов "за" набрали аким Каракудукского сельского округа Бурлинского района К. Муканов и аким Карагандинского сельского округа Бурлинского района Б. Сагидуллина. Наименьший разрыв в голосах избирателей в 7,2% наблюдался в Жанаказанском сельском округе Жангалинского района, где победу одержал А. Лукпанов. Наибольшее количество голосов "против всех" было зафиксировано (133 из 892, или 14,9%) в Жанаказанском сельском округе Жангалинского района. Обращения на действия (бездействие) избирательных комиссий в вышестоящие комиссии, суды не поступало. руководитель Западно-Казахстанской территориальной избирательной комиссии Гайса Капаков

Всего по ЗКО будет избран 151 аким сельских округов и поселков. Первые выборы акимов сельских округов прошли без нарушений выборного процесса.

Камила Талгат