У актера Ефремова серьезные проблемы со здоровьем

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у артиста большие проблемы с легкими, сообщает zakon.kz.

В колонии артист шьет защитные костюмы для врачей, которые борются с коронавирусом.

У Михаила очень серьезные проблемы с легкими. У него от этого отец умер, - сказал NEWS.ru Пашаев.

По его словам, право на условно-досрочное освобождение появится у Михаила Ефремова только после того, как он отсидит половину срока.

Экс-защитник артиста отметил, что плохое состояние здоровья вряд ли может способствовать сокращению времени заключения. Диагноз, что у Ефремова, не входит в составленный Минздравом РФ список болезней, при которых возможно освобождение. Сейчас практически все болезни лечат в больницах УФСИН.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.