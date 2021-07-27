Плановую госпитализацию приостановили в костанайской горбольнице

В костанайской городской больнице приостановили плановую госпитализацию, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в Управлении здравоохранения Костанайской области, причина - в медучреждении развернут инфекционный стационар на 280 коек, в том числе 20 реанимационных.

27 июля с 14:00 в костанайской городской больнице прекращен прием экстренных (в том числе травмпункт) и плановых пациентов. Помощь будет оказываться в областной больнице. В данный момент осуществляется выписка и перевод пациентов городской больницы в областную. С 28 июля приказом руководителя управления здравоохранения на базе городской больницы будет развернут инфекционный стационар на 280 коек, в том числе 20 реанимационных. пресс-служба УЗ Костанайской области

11 июля Костанайская область перешла в "красную" зону по распространению коронавирусной инфекции.