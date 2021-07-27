О несправедливом распределении вакцин заявили в ПРООН

Согласно новым данным, опубликованным Программой развития ООН (ПРООН), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Оксфордским университетом, несправедливое распределение вакцин против COVID-19 будет иметь долгосрочные и серьезные негативные последствия для социально-экономического восстановления в странах с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего, сообщает zakon.kz.

Это случится, если не будут приняты неотложные меры по резкому повышению объемов поставок вакцин и обеспечению справедливого доступа к ним для каждой страны, в том числе через передачу имеющихся запасов вакцин. ПРООН

Как отметили в организации, ускоренное повышение объемов производства и безвозмездная передача достаточного количества доз вакцин странам с низким уровнем дохода могло бы обеспечить этом году прирост их прогнозируемого ВВП на сумму 38 млрд долларов США.

Это станет возможным при условии, если они выходят на те же показатели вакцинации, которые отмечаются в странах с высоким уровнем дохода.

Сейчас, когда богатые страны уже потратили триллионы на стимулирование своих пострадавших от пандемии экономик, необходимо обеспечить скорейшую передачу части имеющихся у них вакцин, ликвидировать все барьеры для наращивания объемов производства вакцин и предоставить необходимую финансовую поддержку для справедливого распределения вакцин. Все это в итоге создаст условия для действительно глобального экономического восстановления, - считают в ПРООН.

Как отмечается, высокая цена за дозу вакцин против COVID-19 по сравнению с другими вакцинами и высокая стоимость их доставки, включая расходы на соответствующее повышение численности медицинского персонала, – все это может создать колоссальную нагрузку на хрупкие системы здравоохранения и подорвать плановую иммунизацию и оказание других важнейших услуг здравоохранения.

Это также может спровоцировать опасные всплески заболеваемости корью, пневмонией и диареей. Также отмечается очевидный риск упущенных возможностей для расширения других видов иммунизации, например внедрения безопасных и эффективных вакцин против вируса папиломы человека (ВПЧ). Страны с низким уровнем дохода нуждаются в своевременном доступе к вакцинам по стабильным ценам и своевременной финансовой поддержке.

Таковы выводы, полученные по итогам реализации совместной инициативы ПРООН, ВОЗ и Школы государственного управления Блаватника при Оксфордском университете – Глобальной информационной панели по вопросам справедливого распределения вакцин против COVID-19.

В рамках данной инициативы актуальная информация о положении дел в сфере вакцинации против COVID-19 сопоставляется с последними социально-экономическими данными, с тем, чтобы показать, почему ускорение обеспечения справедливого доступа к вакцинам имеет решающее значение не только для спасения жизни людей, но и для скорейшего и справедливого восстановления после пандемии, которое будет выгодно всем.

В некоторых странах с низким и средним уровнем дохода вакцинировано менее 1% населения, в связи с чем наблюдается разделение человечества на две группы, в которых восстановление после пандемии COVID-19 идет совершенно разными темпами, – заявил Администратор ПРООН Ахим Штайнер. – Настало время для быстрых коллективных действий. Новая Глобальная информационная панель по вопросам справедливого распределения вакцин против COVID-19 будет обеспечивать правительства стран, руководство директивных органов и международные организации уникальными аналитическими данными, призванными помочь ускорить снабжение вакцинами во всем мире и смягчить негативные социально-экономические последствия пандемии.

Согласно Глобальной информационной панели, использующей данные, поступающие из множества источников, включая МВФ, Всемирный банк, ЮНИСЕФ и Альянс ГАВИ, и результаты анализа темпов роста ВВП на душу населения, представленные в издании «Перспективы развития мировой экономики», более богатые страны, по прогнозам, проведут вакцинацию населения быстрее и быстрее восстановят свою экономику после пандемии COVID-19.

Более бедные страны, которые до сих пор не вакцинировали даже своих медицинских работников и представителей групп наибольшего риска, до 2024 года могут не выйти на показатели роста, отмечавшиеся до пандемии COVID-19.

Между тем, в связи с "дельта-штаммом" и другими штаммами вируса некоторые страны вынуждены вновь вводить строгие ограничительные меры. Это еще больше усугубляет социальные, экономические и медико-санитарные последствия пандемии, особенно для наиболее уязвимых и маргинализированных слоев населения. Неравенство в обеспеченности вакцинами ставит под угрозу все страны и рискует свести на нет достигнутые с таким трудом успехи в достижении Целей в области устойчивого развития.

Неравенство в обеспеченности вакцинами – самое серьезное препятствие, с которым сталкивается человечество в своих усилиях по ликвидации этой пандемии и обеспечению восстановления после COVID-19, – отметил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. – С экономической, эпидемиологической и моральной точек зрения в интересах всех стран использовать самые последние данные для обеспечения всеобщего доступа к жизненно важным вакцинам.

Созданная для того, чтобы дать политикам и партнерам в области развития возможность принять срочные меры по сокращению неравенства в области вакцин, Глобальная информационная панель содержит аналитическую информацию о том, как ситуация с обеспеченностью вакцинами соотносится с последовательным достижением задач по вакцинации – сначала в группах максимального риска для снижения смертности и защиты систем здравоохранения, а затем всего населения для снижения заболеваемости и возобновления социально-экономической деятельности.

Для преодоления пандемии необходимо преодолеть разрыв в показателях вакцинации. Глобальная информационная панель может помочь в принятии мер по наращиванию и ускорению глобального снабжения вакцинами путем предоставления точной и актуальной информации не только о том, какие объемы вакцин уже были предоставлены, но и о том, какие меры политики и механизмы наиболее эффективны для того, чтобы эти вакцины дошли до конечных получателей», – сказал д-р Томас Хейл, доцент кафедры глобальной государственной политики Школы государственного управления Блаватника при Оксфордском университете.

Как сообщили в ПРООН, информация, представленная на Глобальной информационной панели, будет обновляться в режиме реального времени по мере поступления новых данных, тем самым восполняя критические пробелы в понимании международным сообществом механизмов достижения справедливого обеспечения вакцинами.

Загрузка пользователями любых представленных на веб-сайте Глобальной информационной панели наборов данных в полном объеме технически возможна и всячески приветствуется.