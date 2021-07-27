У собаки образовалась огромная опухоль на голове из-за перетянутого резинкой горла

В Акмолинской области неизвестные перетянули собаке резинкой горло и она чуть не умерла от вздувшейся на голове опухоли. Об этом вопиющем случае рассказал заместитель Департамента полиции Алматы Рустам Абрахманов, сообщает zakon.kz.

В последнее время казнет переполнен ужасными видео, от избиения тюленя до сожжения собак. Сегодня я снова наткнулся на вопиющий случай: собаке перевязали шею резинкой и она ходила так долгое время. В итоге у нее огромная опухоль головы. Ветеринары не знают, выживет ли пес, написал он он на своей странице в instagram.

По его словам, по данному факту, сотрудники ДП Акмолинской области приступили к соответствующей проверке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рустам Абдрахманов (@rustam.abdrakhmanov_)

Я надеюсь, что законопроект, где будут регламентироваться правила обращения с животными и наказание за жестокое обращение с ними, который разрабатывают в Минэкологии поможет исправить ситуацию. Еще раз напоминаю казахстанцам: жестокое обращение с животными - это не только преступление против закона, но и против морали и будущего. Давайте заботиться о друзьях человека, - резюмировал Рустам Абдрахманов.