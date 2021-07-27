28 июля в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 м/с.

В Кокшетау днем ожидается гроза.

В Алматинской области сохраняется сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный 15 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.