"Казахтелеком" проведет качественный высокоскоростной интернет в каждое село

В "Казахтелекоме" стартовал проект "Цифровой партнер в селе", благодаря которому все казахстанские села будут обеспечены высокоскоростным и качественным интернетом. Для этого крупнейший телеком-оператор ищет сейчас цифровых партнеров. Проект в пилотном режиме будет апробирован в 176 сельских населенных пунктах Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Для устранения цифрового неравенства в период с 2018 по 2020 год "Казахтелеком" построил 14 514 км волоконно-оптических линий связи в сельской местности, запустив там широкополосный доступ. В этих селах к "оптике" уже подключено более 2,5 тыс. государственных структур и бюджетных организаций. Прежде всего в этот список вошли акиматы, школы и больницы.

На базе этих точек подключений к ВОЛС операторы мобильной связи страны развертывают свои базовые станции, с помощью которых интернет достигнет каждого дома посредством радиосигнала.

Однако данный проект охватывает далеко не все населенные пункты, поэтому "Казахтелеком" начал искать своих "цифровых партнеров" в каждой области, районе и селе. В рамках этого проекта предприниматели могут строить сети с использованием оптоволоконной сети и Wi-Fi-радиомостов, а также других технологий, и зарабатывать на их обслуживании, одновременно решая насущные проблемы сельчан со связью.

Принципиальной основой данного проекта является партнерство крупнейшего телеком-оператора страны и частного бизнеса - индивидуальных предпринимателей и небольших юридических лиц, которым "Казахтелеком" предлагает занять гарантированно востребованную у населения бизнес-нишу строительства и обслуживания сетей на базе уже построенной им волоконно-оптической магистрали, которая будет служить надежным источником качественного сигнала для их сетей.

То есть нашему партнеру потребуется установить в селе необходимые устройства, подключить их к уже существующей сети ВОЛС и проложить местную сеть, подведя интернет к каждому абоненту, - говорит генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу АО "Казахтелеком" Алмат Караманов. - Предприниматель ставит устройство и проводит сеть за свой счет, эти затраты возмещаются за счет ежемесячных платежей абонентов. Таким образом, он становится владельцем прибыльного бизнеса, который за короткий срок позволит ему не только отбить вложенные в это инвестиции, но и гарантированно зарабатывать в дальнейшем, ведь интернет людям нужен будет всегда.

Как пояснили руководители проекта, цифровые партнеры "Казахтелекома" будут подключать абонентскую базу и получать от нее 50% ежемесячной платы. При этом партнер вправе провести линии и предоставить доступ в интернет физическим и юридическим лицам, а это значит, что "цифровой партнер" будет способствовать увеличению благосостояния сельчан и числа своих клиентов.

Проект в пилотном режиме будет апробирован в 176 сельских населенных пунктах Туркестанской области.

Для участия в проекте необходимо ознакомиться со всеми документами, представленными на сайте, подать заявку на платформе для предпринимателей ISMET.KZ, - уточнил Алмат Караманов. - Специалисты "Казахтелекома" в течение получаса свяжутся с предпринимателем и предоставят всю дополнительную информацию. После этого потенциальный партнер может подписать контракт с "Казахтелеком". Далее компания предоставляет своим партнерам технические условия для строительства сети в выбранном селе. Партнер строит сеть согласно полученным техническим условиям и подключает абонентов, получая ежемесячные платежи в размере 50% от установленной абонентской платы по всем подключенным им клиентам, покрывая свои расходы на строительство сети и зарабатывая.

"Цифровой партнер в селе" позволит решить сразу две важнейшие задачи: оперативно ликвидировать цифровое неравенство между сельской и городской местностью, обеспечив сельское население высокоскоростным интернетом и дать новый импульс развитию предпринимательства в сельской местности.

В данном проекте может участвовать любой предприниматель. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе ISMET.KZ