Миллионный штраф выписали "Казфосфату" за нарушение прав предпринимателей

Жамбылской транспортной прокуратурой установлено необоснованное завышение затрат ТОО "Казфосфат" на 180 млн тенге, повлекшее повышение тарифа за использование его подъездных железнодорожных путей, сообщает zakon.kz.

Вследствие такого недобросовестного действия монополиста более 3 тыс. предпринимателей вынуждены были платить более 500 тенге вместо положенного 308 тенге за каждый вагон на его железнодорожных путях. пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

По акту надзора прокуратуры, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Жамбылской области ввел временный компенсирующий тариф в размере 308,34 тенге, направленный на возмещение излишне уплаченных денег предпринимателями.

За нарушение антимонопольного законодательства "Казфосфату" наложен административный штраф на сумму 4,6 млн тенге. пресс-служба ГТП

Схожие факты были выявлены в деятельности еще двух других монополистов, которые оказывали услуги без утвержденного уполномоченным органом тарифа.

После вмешательства прокуратуры их деятельность узаконена с восстановлением нарушенных прав предпринимателей. пресс-служба ГТП