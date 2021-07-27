Миллионный штраф выписали "Казфосфату" за нарушение прав предпринимателей

27 июля 2021, 16:22
Фото: inform.kz

Жамбылской транспортной прокуратурой установлено необоснованное завышение затрат ТОО "Казфосфат" на 180 млн тенге, повлекшее повышение тарифа за использование его подъездных железнодорожных путей, сообщает zakon.kz.

Вследствие такого недобросовестного действия монополиста более 3 тыс. предпринимателей вынуждены были платить более 500 тенге вместо положенного 308 тенге за каждый вагон на его железнодорожных путях. пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

По акту надзора прокуратуры, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Жамбылской области ввел временный компенсирующий тариф в размере 308,34 тенге, направленный на возмещение излишне уплаченных денег предпринимателями.

За нарушение антимонопольного законодательства "Казфосфату" наложен административный штраф на сумму 4,6 млн тенге. пресс-служба ГТП

Схожие факты были выявлены в деятельности еще двух других монополистов, которые оказывали услуги без утвержденного уполномоченным органом тарифа.

После вмешательства прокуратуры их деятельность узаконена с восстановлением нарушенных прав предпринимателей. пресс-служба ГТП


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