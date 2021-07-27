Появилось видео поражения Василия Левита

Появилось видео нокаута Василия Левита от испанского боксера на Олимпиаде в Токио, передает zakon.kz.

Wow ????



W wadze ciężkiej #boxing urodzony na Kubie Reyes #ESP nokautuje po serii ciosów z początkiem drugiej rundy ???? medalistę z Rio Vassiliya Levita #KAZ pic.twitter.com/QkuYK6uI8u — Kacper Bogdanowicz (@BBodziowy) July 27, 2021

Казахстанский боксер Василий Левит потерпел неудачу в своем первом бою в рамках Олимпийских игр. В 1/8 финала в весовой категории до 91 килограмма он встретился с испанцем Энмануэлем Рейесом.

Бой продлился неполных два раунда - соперник отправил Левита в нокдаун. Судья в итоге остановил встречу.

Василий Левит - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.