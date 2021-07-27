На транспортной развязке в Нур-Султане частично перекроют движение

На транспортной развязке проспекта Мангилик Ел-Сыганак частично перекроют движение из-за ремонта, передает zakon.kz.

Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения начаты работы по текущему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке пр. Мангилик Ел с пересечением ул. Сыганак, - пишет официальный сайт горакимата.

В связи с дорожно-ремонтными работами с 27 по 29 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на правом поворотном съезде от моста М3 в сторону пр. Мангилик Ел, а также на правом поворотном съезде от пр. Мангилик Ел в сторону ул. Сыганак.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении транспортного управления.