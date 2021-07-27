Талгат Мухтаров освобожден от должности замначальника службы государственной охраны РК

27 июля 2021, 19:00
Фото: inbusiness.kz

Талгат Мухтаров освобожден от должности замначальника службы государственной охраны РК, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, - сообщается на официальном сайте Акорды.

Талгат Мухтаров родился 5 марта 1966 года в Темиртау.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова

Правоведение

· Высшие академические курсы при Национальном университете обороны РК (2011)

Военное государственное управление

· Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации, магистратура (2016)

Специальность "Военное и государственное управление"

· Мастер спорта по офицерскому многоборью

Трудовой стаж:

· Служба в органах военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (09.1992-11.1994);

· Старший следователь по особо важным делам, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (12.1997-09.2011);

· Начальник Департамента кадров Министерства обороны Республики Казахстан (09.2011-2014);

· Заместитель Министра обороны Республики Казахстан (07.04.2014-2016);

· Уполномоченный по этике Министерства обороны РК (05.2016-2019);

· Заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан (04.2019-01.2020);

· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 01.2020)

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