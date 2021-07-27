Талгат Мухтаров освобожден от должности замначальника службы государственной охраны РК, сообщает zakon.kz.
Распоряжением Главы государства Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, - сообщается на официальном сайте Акорды.
Талгат Мухтаров родился 5 марта 1966 года в Темиртау.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова
Правоведение
· Высшие академические курсы при Национальном университете обороны РК (2011)
Военное государственное управление
· Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации, магистратура (2016)
Специальность "Военное и государственное управление"
· Мастер спорта по офицерскому многоборью
Трудовой стаж:
· Служба в органах военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (09.1992-11.1994);
· Старший следователь по особо важным делам, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (12.1997-09.2011);
· Начальник Департамента кадров Министерства обороны Республики Казахстан (09.2011-2014);
· Заместитель Министра обороны Республики Казахстан (07.04.2014-2016);
· Уполномоченный по этике Министерства обороны РК (05.2016-2019);
· Заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан (04.2019-01.2020);
· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 01.2020)
Читайте также: Сакен Исабеков возглавил службу охраны Президента
Хотите быть в курсе важных новостей?